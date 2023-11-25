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25 ноября, 19:08

Москва и Анкара нарастили торговлю в рублях и лире

Минторг Турции сообщил об увеличении объёмов торговли с Россией в нацвалютах

Турция и Россия многократно нарастили использование лиры и рубля в двусторонней торговле. Об этом заявил глава Минторга республики Омер Болат по завершении встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Турецкий министр уточнил, что рекордных показателей товарооборота державы достигли в 2022 году, установив планку на уровне 68 миллиардов долларов. В этом же году государства планируют наторговать на 56 миллиардов, отметил он, указав на снижение объёмов реализации энергоресурсов.

"Использование турецкой лиры и рубля в двусторонней торговле увеличивается. Турецкий экспорт в Россию в турецких лирах вырос почти на 400%, а турецкий импорт из России в лирах вырос почти на 150%, в рублях — на 260%", — заявил Болат журналистам.

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А тем временем в Турции при содействии России продолжается возведение атомной электростанции "Аккую". "Росатом" уже доставил на площадку возведения АЭС корпус реактора.

Обложка ©

Flickr / Jeffrey Balfus

Илья Пушкарев
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