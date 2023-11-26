Стало известно, кто из современных французских деятелей похож на Наполеона

Большинство жителей Франции положительно оценивают роль императора Наполеона I Бонапарта в истории страны. Опрос, приуроченный к выходу британо-американского фильма "Наполеон", провела социологическая служба Ifop. В нём участвовало 1213 французов старше 18 лет.

"74% считают некоторые принятые им меры благотворными для Франции, 52% уверены, что действия Наполеона пошли на пользу и Европе", — уточняется в исследовании.

Основными деяниями императора французы считают издание Гражданского кодекса и распространение образования, в частности открытие лицеев. Среди современных политических деятелей похожими на Наполеона по энергетике, по мнению граждан, являются бывший президент Николя Саркози и лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (по 25%).