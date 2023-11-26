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25 ноября, 22:18

Стало известно, кто из современных французских деятелей похож на Наполеона

Опрос: 74% французов оценивают роль Наполеона для страны позитивно

Большинство жителей Франции положительно оценивают роль императора Наполеона I Бонапарта в истории страны. Опрос, приуроченный к выходу британо-американского фильма "Наполеон", провела социологическая служба Ifop. В нём участвовало 1213 французов старше 18 лет.

"74% считают некоторые принятые им меры благотворными для Франции, 52% уверены, что действия Наполеона пошли на пользу и Европе", — уточняется в исследовании.

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Основными деяниями императора французы считают издание Гражданского кодекса и распространение образования, в частности открытие лицеев. Среди современных политических деятелей похожими на Наполеона по энергетике, по мнению граждан, являются бывший президент Николя Саркози и лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (по 25%).

Ранее сообщалось, что шляпа Наполеона была продана в ходе торгов во Франции за рекордные 1,9 млн евро. Головной убор сшит в 1810 году, именно в нём французский полководец предстаёт на картинах художников тех лет.

Обложка ©

Freepik / Vecstock

Лариса Сафронова
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