Стало известно, кто из современных французских деятелей похож на Наполеона
Опрос: 74% французов оценивают роль Наполеона для страны позитивно
Большинство жителей Франции положительно оценивают роль императора Наполеона I Бонапарта в истории страны. Опрос, приуроченный к выходу британо-американского фильма "Наполеон", провела социологическая служба Ifop. В нём участвовало 1213 французов старше 18 лет.
"74% считают некоторые принятые им меры благотворными для Франции, 52% уверены, что действия Наполеона пошли на пользу и Европе", — уточняется в исследовании.
Основными деяниями императора французы считают издание Гражданского кодекса и распространение образования, в частности открытие лицеев. Среди современных политических деятелей похожими на Наполеона по энергетике, по мнению граждан, являются бывший президент Николя Саркози и лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (по 25%).
Ранее сообщалось, что шляпа Наполеона была продана в ходе торгов во Франции за рекордные 1,9 млн евро. Головной убор сшит в 1810 году, именно в нём французский полководец предстаёт на картинах художников тех лет.
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