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25 ноября, 20:45

В Мытищах полиция проводит проверку по факту избиения и смерти собаки

В городском округе Мытищи Московской области мужчина избил собаку, животное скончалось. По заявлению хозяйки о жестоком обращении с животными полицейские проводят проверку. Об этом информировало региональное управление МВД РФ.

"По предварительной информации, во дворе одного из домов, расположенных в деревне Пирогово, неизвестный ударил ногой собаку заявительницы породы чихуа-хуа. Впоследствии домашний питомец умер", — говорится в телеграм-канале ведомства.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По их итогам будет принято решение в установленном законом порядке.

А ранее сообщалось, что странная женщина с криминальным прошлым вот уже год ворует собак на юго-востоке Москвы, возможно, для пропитания. Во время обыска у неё были найдены фрагменты животного.

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Unsplash / David Vives

Лариса Сафронова
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