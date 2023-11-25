В Мытищах полиция проводит проверку по факту избиения и смерти собаки

В городском округе Мытищи Московской области мужчина избил собаку, животное скончалось. По заявлению хозяйки о жестоком обращении с животными полицейские проводят проверку. Об этом информировало региональное управление МВД РФ.

"По предварительной информации, во дворе одного из домов, расположенных в деревне Пирогово, неизвестный ударил ногой собаку заявительницы породы чихуа-хуа. Впоследствии домашний питомец умер", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По их итогам будет принято решение в установленном законом порядке.