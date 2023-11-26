"Накормили, одели": Прибывшие в Дагестан палестинские беженцы горячо поблагодарили Россию
Меликов: В Дагестан доставили первую группу беженцев из Палестины
Первая группа беженцев из Палестины в количестве около 50 человек поездом прибыла в Дагестан, сообщил глава республики Сергей Меликов. Они будут направлены в пункты временного размещения, где созданы все условия для комфортного проживания, написал он в личном телеграм-канале, опубликовав видеозапись с моментом встречи гостей.
"Мы очень благодарны вам, очень признательны за такую горячую, добрую встречу. Нам всё дали, накормили, одели", — заявил один из беженцев по прибытии в Дагестан.
Первая группа беженцев из Палестины прибыла в Дагестан. Видео © t.me / Сергей Меликов
В завершение Меликов пообещал и далее поддерживать представителей палестинского народа. Им помогут адаптироваться к новым условиям, устроиться на работу и даже получить образование. В Дагестане беженцы смогут "забыть ужасы войны", пообещал глава региона, взяв этот вопрос на личный контроль.
Помогать палестинцам продолжает и бригада российских врачей, которая работает в Египте в тесном взаимодействии с МЧС РФ. Ежедневно медики принимают до 200 человек, рассказывал Лайф ранее.
t.me / Сергей Меликов