Захарова: Москва не оставит ни одного россиянина в секторе Газа без помощи

По её словам, Газу покинули уже большинство записавшихся на эвакуацию. При этом Россия остаётся в контакте с десятками граждан, которые из-за отсутствия связи ранее не могли сообщить о себе и до сих пор там находятся. В настоящее время с ними работают российские дипломаты и сотрудники МЧС.