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25 ноября, 13:05

Захарова: Москва не оставит ни одного россиянина в секторе Газа без помощи

Москва не оставит без помощи в секторе Газа ни одного россиянина, заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Газу покинули уже большинство записавшихся на эвакуацию. При этом Россия остаётся в контакте с десятками граждан, которые из-за отсутствия связи ранее не могли сообщить о себе и до сих пор там находятся. В настоящее время с ними работают российские дипломаты и сотрудники МЧС.

"Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи. Эвакуационные мероприятия не завершены, работа продолжается", — приводит её слова ТАСС.

При этом дипломат добавила, что на фоне перемирия между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС проход через КПП Рафах в секторе Газа временно закрыт. Эвакуация будет продолжена после окончания гуманитарной паузы.

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Как уже рассказывал Лайф, вчера в секторе Газе наступило долгожданное перемирие, которое продлится четыре дня. За это время стороны конфликта обменяются пленными, а также обеспечат жителей анклава гуманитарной помощью. При этом и работа по спасению россиян из анклава ещё не завершена. Как сообщали в МИД РФ, запрос на эвакуацию подали почти тысяча граждан. Немаловажную роль в этом вопросе сыграли египетские, израильские и палестинские власти, подчеркнули в ведомстве. Так, например, накануне в Домодедово приземлился спецборт МЧС со 105 россиянами.

Обложка ©

ТАСС / МЧС России

Николь Вербер
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