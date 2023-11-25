Захарова: Москва не оставит ни одного россиянина в секторе Газа без помощи
Москва не оставит без помощи в секторе Газа ни одного россиянина, заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Газу покинули уже большинство записавшихся на эвакуацию. При этом Россия остаётся в контакте с десятками граждан, которые из-за отсутствия связи ранее не могли сообщить о себе и до сих пор там находятся. В настоящее время с ними работают российские дипломаты и сотрудники МЧС.
"Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи. Эвакуационные мероприятия не завершены, работа продолжается", — приводит её слова ТАСС.
При этом дипломат добавила, что на фоне перемирия между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС проход через КПП Рафах в секторе Газа временно закрыт. Эвакуация будет продолжена после окончания гуманитарной паузы.
Как уже рассказывал Лайф, вчера в секторе Газе наступило долгожданное перемирие, которое продлится четыре дня. За это время стороны конфликта обменяются пленными, а также обеспечат жителей анклава гуманитарной помощью. При этом и работа по спасению россиян из анклава ещё не завершена. Как сообщали в МИД РФ, запрос на эвакуацию подали почти тысяча граждан. Немаловажную роль в этом вопросе сыграли египетские, израильские и палестинские власти, подчеркнули в ведомстве. Так, например, накануне в Домодедово приземлился спецборт МЧС со 105 россиянами.
ТАСС / МЧС России