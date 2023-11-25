Российские врачи в Египте спасли около 800 палестинских беженцев
Бригада российских врачей в Египте. Обложка © t.me / SHOT
Бригада российских врачей, направленная в Египет в составе группы специалистов Минздрава РФ и МЧС по поручению президента Владимира Путина, спасла жизни сотен палестинских беженцев. Ежедневно через кабинеты отечественных медиков проходит 150–200 человек. Всего наши медики приняли уже около 800 пациентов, рассказал SHOT.
По словам специалистов, пациенты поступают не только с ранениями, полученными в результате боевых действий в секторе Газа, но и с вполне рядовыми недугами, такими как ОРВИ, сахарный диабет, гипертония. Главное в такой работе, считают врачи, совладать с эмоциями после рассказов больных об ужасах, которые Израиль учиняет в палестинском анклаве.
"Там напряжённая обстановка, гибнут люди, в том числе дети. Среди беженцев очень много медработников, которые получали образование в России. Через КПП на границе Палестины и Египта они прибывают в "Дом спасателей" после восьмичасовой дороги. За время нахождения в пути из-за жары у беженцев, имеющих хронические патологии, могут обостряться сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Часть прибывших имели ранения различной степени тяжести", — поделился с телеграм-каналом находящийся в Египте врач-инфекционист Антон Воронцов.
А тем временем МЧС России продолжает снабжать жителей сектора Газа одеждой, продовольствием и другими предметами первой необходимости. В субботу спецборт доставил в Египет ещё 15 тонн гуманитарного груза, который будет отправлен в анклав.