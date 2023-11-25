Российские врачи в Египте спасли около 800 палестинских беженцев

Бригада российских врачей, направленная в Египет в составе группы специалистов Минздрава РФ и МЧС по поручению президента Владимира Путина, спасла жизни сотен палестинских беженцев. Ежедневно через кабинеты отечественных медиков проходит 150–200 человек. Всего наши медики приняли уже около 800 пациентов, рассказал SHOT.

По словам специалистов, пациенты поступают не только с ранениями, полученными в результате боевых действий в секторе Газа, но и с вполне рядовыми недугами, такими как ОРВИ, сахарный диабет, гипертония. Главное в такой работе, считают врачи, совладать с эмоциями после рассказов больных об ужасах, которые Израиль учиняет в палестинском анклаве.