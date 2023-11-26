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25 ноября, 22:38

Мужчина получил огнестрельное ранение на улице в Северной Осетии

SHOT: В осетинском Алагире на улице открыли стрельбу, ранен мужчина

В Северной Осетии вечером в субботу, 25 ноября, в результате стрельбы на улице был ранен мужчина. Видео с камеры наблюдения опубликовал SHOT.

В осетинском Алагире на улице открыли стрельбу, ранен мужчина. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, это случилось в городе Алагире на улице Хетагурова. Мужчина вышел из аптеки и направлялся к своей машине, когда к нему подошёл преступник и открыл огонь — свидетели слышали четыре-пять выстрелов. После этого нападавший сел в автомобиль и уехал.

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Пострадавшего доставили в больницу, у него несколько ранений. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и разыскивает стрелявшего. Его мотивы пока не известны.

Ранее сообщалось, что решивший выйти из алкогольной завязки мужчина обстрелял из пистолета несовершеннолетних байкеров в Подмосковье. Отец раненого подростка выстрелом из травмата в глаз вынудил дебошира отступить.

Обложка ©

Кадр из видео SHOT

Лариса Сафронова
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