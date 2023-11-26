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26 ноября, 02:48

Родители ответят рублём за сломанную школьниками остановку в Саратовской области

Полиция накажет родителей школьников, разбивших остановку в Балакове

В городе Балаково Саратовской области два подростка разбили остановочный павильон, видео попало в социальные сети. Об этом сообщил региональный главк МВД РФ.

Школьники разбивают павильон в Балакове Саратовской области. Видео © VK / "Типичный Балаково!"

"В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена видеозапись, на которой неизвестные повреждают конструкцию остановочного павильона на улице Строительной города Балаково. ...Установлены личности участников инцидента. Ими оказались несовершеннолетние 15 и 16 лет, ранее в поле зрения полиции не попадали", — написала в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

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Полиция привлечёт родителей школьников к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Сейчас устанавливаются детали произошедшего и идёт оценка ущерба городскому хозяйству.

А ранее Лайф писал, что подросток на спор выпрыгнул из окна школы в Камчатском крае. Сугроб смягчил падение, поэтому школьник не получил никаких травм.

Обложка ©

Кадр из видео VK / "Типичный Балаково!"

Лариса Сафронова
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