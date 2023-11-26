Родители ответят рублём за сломанную школьниками остановку в Саратовской области

В городе Балаково Саратовской области два подростка разбили остановочный павильон, видео попало в социальные сети. Об этом сообщил региональный главк МВД РФ.

Школьники разбивают павильон в Балакове Саратовской области. Видео © VK / "Типичный Балаково!"

"В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена видеозапись, на которой неизвестные повреждают конструкцию остановочного павильона на улице Строительной города Балаково. ...Установлены личности участников инцидента. Ими оказались несовершеннолетние 15 и 16 лет, ранее в поле зрения полиции не попадали", — написала в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

Полиция привлечёт родителей школьников к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Сейчас устанавливаются детали произошедшего и идёт оценка ущерба городскому хозяйству.