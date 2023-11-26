Перестанет существовать: В Прибалтике предсказали печальную судьбу Украины

Как только Украина поддастся усталости от продолжительных боёв, она рискует прекратить своё существование. Тревожный для Киева прогноз озвучил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

По мнению зарубежного дипломата, в силах Запада избежать такого сценария. Вся структурная мощь должна идти на поддержку Незалежной, призвал глава МИД, выступая на 29-м заседании Балтийского совета.

"Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать", — произнёс с трибуны Ландсбергис.