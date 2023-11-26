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26 ноября, 03:21

Перестанет существовать: В Прибалтике предсказали печальную судьбу Украины

МИД Литвы предрёк Украине исчезновение с карты мира в случае усталости

Как только Украина поддастся усталости от продолжительных боёв, она рискует прекратить своё существование. Тревожный для Киева прогноз озвучил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

По мнению зарубежного дипломата, в силах Запада избежать такого сценария. Вся структурная мощь должна идти на поддержку Незалежной, призвал глава МИД, выступая на 29-м заседании Балтийского совета.

"Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать", — произнёс с трибуны Ландсбергис.

Литва вновь даст денег Украине для экспорта зерна

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А тем временем нестабильность в Европе стремительно приближается к пиковым значениям, обрекая её жителей на неминуемую гражданскую войну. Такого мнения придерживается американский миллиардер Илон Маск.

Обложка ©

Flickr / President of Ukraine

Илья Пушкарев
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