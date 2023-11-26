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Может сбить спутник: Учёный — об опасности астероида Апофис, который пролетит над Землёй в 2029 году

Учёный Железнов допустил, что астероид Апофис может сбить космический спутник

26 ноября, 05:57

Unsplash

Астероид Апофис, скорее всего, в 2029 году просто пролетит рядом с Землёй и не заденет геостационарные спутники. Однако, если Апофис всё же зацепит орбиту, то вывести из строя он сможет максимум один аппарат, это не приведёт к заметным последствиям на Земле. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

"Надо также понимать, что спутники движутся над экватором, у которого всё-таки большой наклон орбиты. Теоретическая вероятность, пусть и небольшая, всегда существует, но, по предварительному расчёту, Апофис всё-таки пролетит немножко в стороне от геостационарных спутников", — цитирует Железнова РИА "Новости".

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Напомним, астероид Апофис, открытый в 2004 году, пролетит на расстоянии 32 тысячи километров от Земли в 2029 году. Диаметр небесного тела составляет 340 метров, это примерно в десять раз больше Челябинского метеорита. В случае падения Апофиса на Земле образуется 10-километровый кратер.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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