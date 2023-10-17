Учёный оценил вероятность конца света и назвал его возможные причины

Падение на Землю астероида Апофис, диаметр которого составляет 340 метров, может привести к концу света. Об этом заявил кандидат физико-математических наук, декан физико-технологического факультета нижегородского Мининского университета Николай Лапин.

Учёный назвал причины конца света. Видео © YouTube / Мининский университет

В выпуске проекта "Научный форсайт" он отметил, что в месте падения небесного тела образуется 10-километровый кратер. По словам эксперта, в таком случае произойдут климатические изменения, которые могут повлечь за собой полную гибель организмов.

"Человечество и жизнь на Земле может погубить космическая катастрофа, вызванная падением крупного тела. Но я надеюсь, наши технологии к тому моменту, когда мы увидим космическое тело, приближающееся к нам, позволят нам это тело сдвинуть в сторонку и дальше наслаждаться прекрасным времяпрепровождением на планете", — подчеркнул специалист.

Также опасность представляют вспышки на Солнце. В связи с этим Лапин напомнил о том, что в последний месяц в Нижнем Новгороде в течение нескольких ночей наблюдалось полярное сияние. Это объясняется тем, что Солнце приближается к максимуму своей активности. Сейчас число пятен и вспышек растёт, однако последствий для человечества практически нет.

Лапин также считает, что ещё одной причиной конца света может стать вспышка сверхновой звезды, которая приведёт к изменению атмосферы Земли и высыханию планеты. Однако такой вариант развития событий маловероятен, убеждён учёный.