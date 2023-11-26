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26 ноября, 06:54

МЧС трогательным роликом поздравило россиянок с Днём матери

В воскресенье, 26 ноября, в России отмечается День матери, и мимо такого события не прошли даже сотрудники МЧС. Пресс-служба ведомства опубликовала трогательное видео с поздравлениями и пожелала женщинам душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения и счастья.

МЧС трогательным роликом поздравило россиянок с Днём матери. Видео © Telegram / МЧС России

Героем ролика стал один из спасателей, которому постоянно названивает переживающая за него "чрезвычайная" мама. Но мужчина не может ответить — он спешит на вызов, поэтому отправляет ей СМС о том, что занят. Потушив пожар, сотрудник приезжает домой, обнимает самого родного в мире человека и садится пить с мамой чай.

День матери, День борьбы с ожирением, Иван Златоуст: Праздники и приметы 26 ноября

День матери, День борьбы с ожирением, Иван Златоуст: Праздники и приметы 26 ноября

Безусловно, "мама" — первое слово в судьбе каждого человека. Ранее Лайф рассказывал, кто придумал самый родной семейный праздник и как лучше всего поздравить наших мам.

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Telegram / МЧС России

Никита Осипов
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