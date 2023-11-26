МЧС трогательным роликом поздравило россиянок с Днём матери

В воскресенье, 26 ноября, в России отмечается День матери, и мимо такого события не прошли даже сотрудники МЧС. Пресс-служба ведомства опубликовала трогательное видео с поздравлениями и пожелала женщинам душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения и счастья.

Героем ролика стал один из спасателей, которому постоянно названивает переживающая за него "чрезвычайная" мама. Но мужчина не может ответить — он спешит на вызов, поэтому отправляет ей СМС о том, что занят. Потушив пожар, сотрудник приезжает домой, обнимает самого родного в мире человека и садится пить с мамой чай.