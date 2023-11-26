День матери, День борьбы с ожирением, Иван Златоуст: Праздники и приметы 26 ноября Сегодня, 26 ноября 2023 года, в России отмечается один из самых добрых семейных праздников. Также на этот день приходится событие, посвящённое "пандемии", никак не связанной с вирусами и бактериями. А ещё на эту дату выпадет международный профессиональный праздник. 25 ноября, 21:01 26 ноября 2023 года в России отмечается День матери. Фото © Shutterstock

День матери

В этом году 26 ноября в России отмечается праздник, который стал одним из любимых в нашей стране, — День матери. Несколько фактов о нём: установлен указом президента РФ в 1998 году;

цель — повысить социальную значимость материнства;

отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября;

в 2023 году выпадает на 26 ноября.

Отмечать в России праздник всех мам 25 лет назад предложил Комитет Госдумы РФ по делам женщин, семьи и молодёжи. Инициаторы призвали таким образом подчеркнуть важность заботы о матерях, закрепить семейные устои, особо отметить значение главного человека в жизни каждого — его мамы. Как мы знаем теперь, идея парламентариев была поддержана.

В Российской империи День матери впервые отметили в декабре 1915 года в 1-м Петроградском отряде скаутов, однако традиционным он не стал. Подобные праздники есть и в других странах. Например, в США такой праздник решили отмечать во второе воскресенье мая, после чего эта традиция прижилась ещё в паре десятков государств, в том числе в Европе. В Египте День матери отмечают 21 марта, в Белоруссии — 14 октября, в Казахстане — в третье воскресенье сентября.

В современной России родители, у которых четверо и более детей, получают медаль ордена "Родительская слава". Если же чад семь и более, то вручают уже сам орден. А совсем недавно, в августе 2022 года, в России учредили звание "Мать-героиня". Его присваивают гражданке РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами страны.

Так сложилось, что символом Дня матери в России стала незабудка. Этот цветок, согласно давним поверьям, обладает способностью напоминать о близких. Традиции у праздника самые тёплые: навещать и поздравлять мам, дарить им подарки. Дети в школах организуют для матерей поздравительные выступления. По всей стране в этот день проводят культурно-массовые торжества — концерты, встречи с многодетными матерями.

Всемирный день информации

26 ноября отмечается Всемирный день информации. Фото © Shutterstock

26 ноября в России и других странах отмечается праздник под названием Всемирный день информации. Рассказываем о нём: проводится по инициативе Международной академии информатизации (МАИ) и Всемирного информациологического парламента (ВИП);

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 26 ноября;

в этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации;

зарегистрирован официально ЮНЕСКО в 1994 году.

В работе первого Международного форума информатизации 31 год назад приняли участие свыше десяти тысяч учёных и специалистов из почти трёх десятков стран. Они решили учредить Всемирный день информации, поскольку уже тогда было очевидно, что мировое сообщество вступает в информационную фазу постиндустриального развития. Так, только за последние 30 лет человечеством создано столько же информации, сколько до этого за три тысячелетия.

В наше время Всемирный день информации ещё актуальнее, потому что уже сложно представить жизнь современного общества без Интернета и смартфонов. Теперь набирает силу ещё одно направление — развитие нейросетей и искусственного интеллекта, которые позволяют обрабатывать данные и делать на их основании выводы на невиданных скоростях. Сегодняшний праздник — повод осмотреться вокруг и осознать, насколько важную роль играет информация в нашем мире.

День борьбы с ожирением

26 ноября отмечается День борьбы с ожирением. Фото © Shutterstock

Ещё на 26 ноября приходится День борьбы с ожирением, который отмечают в том числе в России. Праздником его назвать можно едва ли. Рассказываем об этом событии: это интернациональный неофициальный день;

отмечается также в другие даты, в том числе 11 октября и 4 марта;

в этот день проходят мероприятия по профилактике ожирения, бесплатные консультации, проводятся информационные кампании.

День борьбы с ожирением становится для человечества всё актуальнее. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года распространённость ожирения на планете почти утроилась. Им страдают примерно 13% взрослого населения, а это сотни миллионов человек. Причём за последние два десятилетия более чем вдвое увеличилась распространённость ожирения у детей. В некоторых странах это всё приобрело масштабы эпидемии.

Ожирение вызывает целый букет последствий для здоровья: диабет, проблемы с сердцем и сосудами, рак, депрессию, импотенцию, болезни внутренних органов, проблемы со сном, осложнения при родах. У детей с такой проблемой чаще возникают тревожные расстройства.

В Минздраве России констатируют, что эта проблема касается и нашей страны. Ожирение среди детей составляет в РФ примерно 1300 случаев на 100 тысяч человек. Среди подростков эта цифра в 2,3 раза выше.

Чтобы не допустить развития ожирения, врачи призывают питаться рационально. Нужно сократить долю сладкого, жирного в рационе. Следует стараться не потреблять калорий больше, чем вы способны сжечь за день. Также нужна физическая активность. Такой образ жизни помогает улучшить эмоциональное состояние, уменьшить аппетит, решить проблемы со сном, повысить гибкость и снизить уровень холестерина в крови.

Международный день сапожника

26 ноября отмечается Международный день сапожника. Фото © Shutterstock

26 ноября в России и за рубежом отмечается профессиональный праздник — Международный день сапожника. Вот что известно о нём: официально не утверждён;

отмечается ежегодно 26 ноября, дата не смещается;

нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной, как в 2023 году;

посвящён всем работникам обувной отрасли вне зависимости от специальности.

Международный день сапожника, или просто День сапожника, — это праздник, в который в России чествуют мастеров по созданию, пошиву и ремонту обуви, а также всех, чей труд связан с этим процессом.

Профессия сапожника — одна из самых древних, ведь первые подобия обуви появились ещё в эпоху палеолита. От травм и холода тогда защищались при помощи плотной шкуры животных, приспосабливая её под форму стопы. По мере развития человечества технология производства всё усложнялась. Тысячи лет труд сапожника был ручным, сложным и кропотливым. Такому специалисту приходилось много часов подряд прикладывать силу и проявлять мастерство, чтобы делать удобную и практичную обувь. Особенность этой работы — потребность во множестве инструментов и средств, отчего развитие сапожного дела способствовало появлению новых разработок и в смежных областях.

В наше время ручной труд сапожников в государствах с развитой экономикой почти полностью вытеснен промышленными предприятиями. Они начали осваивать выпуск обуви с XVIII века и в наше время уже буквально штампуют сапоги, кроссовки, сандалии и другое. А поэтому День сапожника могут смело отмечать также представители других профессий, которые трудятся на фабриках обувной промышленности. Если среди ваших знакомых или близких есть такие, обязательно их сегодня поздравьте.

Приметы 26 ноября

Иоанн Златоуст

26 ноября — один из дней, когда Русская православная церковь чтит память святителя Иоанна. Его называют Златоустом за красноречие, которым он славился. Жил в IV – начале V века, был архиепископом Константинопольским. Почитается как один из трёх Вселенских святителей и учителей наряду со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Иоанн Златоуст известен как автор многочисленных богословских трудов. Именем святителя назван город Златоуст в Челябинской области.

На Руси в эту дату отмечали церковно-народный праздник Иван Златоуст, или Иванов день. Считалось, что обязательно нужно посетить храм и помолиться святителю. На Ивана было два кулинарных обычая. Первый — делать пельмени. Готовить это блюдо было принято всей семьёй за тёплыми разговорами. Погода уже позволяла хранить полуфабрикат на улице — морозы к этому времени крепчали. Считалось даже, что чем больше пельменей заготовлено на Иванов день, тем лучше будет год. Второй обычай касался незамужних девушек: им следовало обязательно съесть яйцо, и тогда в поисках суженого удача будет. Под запретом в этот день были сплетни, скандалы и обман.

Погодные приметы 26 ноября

Снег крупными хлопьями — к потеплению.

Яркие звёзды ночью — к сильным морозам.

Дождь на Ивана — к хорошему сенокосу в следующем году.

Деревья в инее — к урожайному году.

Именинники 26 ноября

26 ноября может отмечать именины российский актёр, режиссёр Иван Охлобыстин. Фото © ТАСС / Сергей Петров

Сегодняшний день, 26 ноября, не богат на именины: их могут отмечать обладатели следующих имён: Герман;

Иван;

Ян. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает счастья и здоровья!

Авторы Вадим Андреев