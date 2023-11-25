Самый родной семейный праздник — День матери "Мама" — первое слово в каждой судьбе. Нет, наверное, ни одной страны в мире, где не отмечался бы этот праздник. В России он выпадает на последнее воскресенье ноября. Но кто придумал этот праздник и как лучше всего поздравить наших мам? Читайте на Life.ru. 25 ноября, 16:00 В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он выпадает на 26-е число. Фото © freepik.com

День матери отмечается во всём мире в знак уважения к тем, кто дарует жизнь, не спит ночами, вкладывает душу и любит нас безусловно и беззаветно. В этот день принято поздравлять всех матерей, настоящих и будущих. Кроме того, организуются различные мероприятия, такие как концерты, утренники в учебных заведениях, социальные акции и флешмобы. Но когда же стоит поздравлять мам с их днём? Об этом сейчас вам и расскажем, чтобы вы точно не забыли это сделать.

Когда отмечают День матери в России

У нас в стране праздник не имеет конкретной даты и выпадает из года в год на последнее воскресенье ноября. В 2023 году День матери будет отмечаться 26 ноября.

Редактор Лайфа рыдает, как девчонка, когда слышит песню из фильма "Мама" (режиссёр Элизабета Бостан) с Людмилой Гурченко в главной роли. Видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

История праздника

В России День матери установлен официально указом президента от 30 января 1998 года. Идею учреждения этого праздника предложила депутат Государственной думы Алевтина Апарина. Её целью было укрепление семейных ценностей и подчёркивание важной роли матери в жизни людей.

Но впервые День матери торжественно (хоть и неофициально) отпраздновали 30 октября 1988 года в школе № 228 города Баку. Инициатором торжества стала учительница русского языка и литературы Эльмира Джавадовна Гусейнова, которая втайне от родителей подготовила со своим классом 6-й "В" просветительский концерт на тему материнства в русской литературе. Это мероприятие получило широкое освещение в СМИ и поддержку общественности, став традицией не только в бакинских образовательных учреждениях, но и во всей стране.

Интересные факты о Дне матери

В США и Австралии символом Дня матери является цветок гвоздики, который прикрепляют к одежде. Символическое значение имеет цвет бутона: те, кто хочет почтить память умершей матери, носят белый цветок.

В России День матери занимает четвёртое место по ежегодным продажам цветов.

Ежегодно в мире на подарки в День матери тратится около 14 миллиардов долларов.

В Канаде дети приносят мамам завтрак в постель, а в Великобритании готовят традиционный фруктовый салат в День матери.

Русская крестьянка стала самой многодетной матерью в истории человечества, родив 69 детей за 27 лет, но, к сожалению, не сохранилось даже её имени! Известно лишь, что она была женой крестьянина Фёдора Васильева (1707–1782), который проживал в одном из сёл Ивановской области, расположенных неподалёку от города Шуи.

Топ-4 фильмов про матерей

Почему бы в этот день не посмотреть со своими мамами какой-нибудь интересный фильм, посвящённый самой главной женщине в жизни каждого человека? Подойдёт любой вариант из подборки Лайфа. Приятного просмотра!

"Мамы" (2012)

Восемь пронзительных киноновелл об отношениях, о материнской безмерной любви и любящих детях, которые в любом возрасте остаются детьми для своих мам. По сюжету из-за глобального сбоя сотовой связи мужчины вынуждены поздравлять мам с Восьмым марта лично. Заготовьте носовые платочки — слёз будет много.

Кадр из фильма "Мамы" © "Кинопоиск"

"Параллельные матери" (2021)

В одной родильной палате оказываются две будущие матери-одиночки: 40-летняя фотограф Дженис и несовершеннолетняя Ана. У обеих появляются на свет девочки, но после больницы пути женщин расходятся. Дженис разрывается между работой и уходом за ребёнком, Ана же полностью погружается в заботу о дочке. И хотя обе об этом даже не догадываются, их судьбы уже переплелись самым невероятным образом. Ещё сомневаетесь, смотреть или нет? Во-первых, режиссёр Педро Альмодовар, а во-вторых, перед нами бенефис Пенелопы Крус в драме о памяти рода.

Кадр из фильма "Параллельные матери" © "Кинопоиск"

"Родня" (1981)

Советская классика, понятная и близкая каждому человеку. Повзрослевшим детям, выпорхнувшим из родительского гнезда в большой город, обязательно к просмотру. Простая женщина Мария, которая приезжает из деревни в город к взрослой дочери Нине. От Нины ушёл муж, и она воспитывает ребёнка одна. Героиня решительно берётся за воссоединение семьи, снося всё на своём пути. Драма Никиты Михалкова, в главной роли — невероятная и незабываемая Нонна Мордюкова.

Кадр из фильма "Родня" © "Кинопоиск"

"Невидимая сторона" (2009)

Эта история реальна и тем цепляет до глубины души. Глядя на Большого Майкла, победителя Супербоула, топ-игрока "Балтимор Рэйвенс", заключающего миллионные контракты уверенного в себе темнокожего гиганта, трудно представить, из какого ада он выбрался благодаря приёмной матери. На экране её образ блистательно воплотила Сандра Буллок.

Кадр из фильма "Невидимая сторона" © "Кинопоиск"

Как отмечают День матери в России

В этот день дети поздравляют своих мам и дарят им подарки, которые сами сделали: рисунки, аппликации и поделки. Также проводятся различные акции, такие как раздача открыток возле станций метро и торговых центров, а также публичные лекции на тему материнства. Основная цель всех мероприятий — показать заботу и уважение к матерям, а также пропаганда семейных ценностей и традиций.

На радио и телевидении выходят специальные программы о семье и отношениях, а высшие должностные лица государства поздравляют матерей и высказывают признание роли женщин в воспитании и развитии человека.

В этот день многие матери получают медали, ордена, грамоты или денежные премии за достойное воспитание детей.

В Москве запланирована большая программа мероприятий в честь Дня матери – 2023

В рамках "Лектория московской мамы" пройдут образовательные лекции на четырёх площадках столицы, а также "Неделя для мам" в семейных центрах с разнообразными мероприятиями.

26 ноября в центрах московского долголетия будет день открытых дверей с развлекательной программой, а на ВДНХ откроется фотовыставка, посвящённая московским мамам ХХ века.

28 ноября в центре "Моя карьера" пройдёт фестиваль "Мама может", направленный на поддержку мам дошкольников.

Семейные праздники в России

В нашей стране любят отмечать добрые семейные праздники, и свой найдётся не только у матерей, но и почти у каждого члена семьи.

День бабушек и дедушек отмечается 28 октября. В этот день внуки выражают любовь и признательность своим бабушкам и дедушкам за их заботу и поддержку.

отмечается 28 октября. В этот день внуки выражают любовь и признательность своим бабушкам и дедушкам за их заботу и поддержку. День мужчин празднуется 19 ноября. В этот день женщины поздравляют своих мужей, братьев, отцов и сыновей и дарят им подарки.

празднуется 19 ноября. В этот день женщины поздравляют своих мужей, братьев, отцов и сыновей и дарят им подарки. День девочек отмечается 11 октября и посвящён дочерям и сёстрам. В этот день женщины выражают любовь и заботу о девочках, дарят им подарки и проводят время вместе.

отмечается 11 октября и посвящён дочерям и сёстрам. В этот день женщины выражают любовь и заботу о девочках, дарят им подарки и проводят время вместе. День отца отмечается в третье воскресенье октября. Этот праздник призван подчеркнуть важность отцовской роли в жизни детей и их вклад в семейное благополучие.

отмечается в третье воскресенье октября. Этот праздник призван подчеркнуть важность отцовской роли в жизни детей и их вклад в семейное благополучие. День сыновей отмечался недавно — 22 ноября.

Авторы Андрей Ананьев