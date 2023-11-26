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26 ноября, 07:02

Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили штатную работу после ограничений

Аэропорты Домодедово и Жуковский, которые утром в воскресенье вводили временные ограничения на полёты, возобновили работу в штатном режиме, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе авиагаваней.

"В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полётов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов с 05:34 до 06:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", цитирует РИА "Новости" пресс-службу Домодедово.

В то же время вводились ограничения и в Жуковском, сейчас аэропорт работает как обычно.

Взрыв беспилотника в Туле попал на видео

Взрыв беспилотника в Туле попал на видео

Напомним, сегодня ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку массированной атаки беспилотников. Так, за ночь силы ПВО РФ уничтожили 20 дронов в четырёх областях — Московской, Тульской, Калужской и Брянской. Пять из них были перехвачены над Наро-Фоминским, Одинцовским, Раменским и Подольским округами.

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
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