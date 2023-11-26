Западные страны должны начать восстанавливать отношения с Россией, а не идти на поводу у НАТО. Такое заявление сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснёмся!" — предложил он в соцсети X (бывший Twitter), призвав начать вести диалог с Россией и забыть о Владимире Зеленском.

Политик добавил, что Германия и США хотят вернуться на российский рынок как можно быстрее.