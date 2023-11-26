"Давайте проснёмся": Во Франции призвали забыть о Зеленском
Французский политик Филиппо призвал начать диалог с Россией и забыть о Зеленском
Западные страны должны начать восстанавливать отношения с Россией, а не идти на поводу у НАТО. Такое заявление сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснёмся!" — предложил он в соцсети X (бывший Twitter), призвав начать вести диалог с Россией и забыть о Владимире Зеленском.
Политик добавил, что Германия и США хотят вернуться на российский рынок как можно быстрее.
Кстати, ранее Филиппо раскритиковал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перечислении киевскому режиму очередных выплат. Он назвал подобные действия безумием, ведь вместе с этим действующая администрация национального лидера Эмманюэля Макрона сократила бюджет медицинских учреждений на 600 миллионов евро к 2024 году.
ТАСС / AP / Evan Vucc