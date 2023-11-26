Назван возраст, в котором людям грозит истощение из-за потери слуха
Scientific Reports: Потерявшим слух людям 52–63 лет может грозить истощение
Потеря слуха в возрасте от 52 до 63 лет приводит к нездоровому похудению — у человека уменьшаются индекс массы тела и объём жира. Об этом заявили учёные из Оулуского университета в Финляндии, их работа опубликована в журнале Scientific Reports.
В статье специалисты уточнили, что к таким выводам пришли, изучив людей европейского происхождения. Эксперты подчёркивают, что данный фактор особо опасен для тех, кто сталкивается с истощением и потерей слуха одновременно. Как отметили учёные, такое может произойти при дефиците питания. Специалисты указали, что этим людям нужно регулярно наблюдаться у врачей.
Ранее россиянам рассказали, как лечить нервное истощение с помощью хурмы. Спелые плоды содержат витамин С, железо, магний, калий и ряд других микроэлементов, которые благотворно влияют на организм.
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