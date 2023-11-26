Назван возраст, в котором людям грозит истощение из-за потери слуха

Потеря слуха в возрасте от 52 до 63 лет приводит к нездоровому похудению — у человека уменьшаются индекс массы тела и объём жира. Об этом заявили учёные из Оулуского университета в Финляндии, их работа опубликована в журнале Scientific Reports.

В статье специалисты уточнили, что к таким выводам пришли, изучив людей европейского происхождения. Эксперты подчёркивают, что данный фактор особо опасен для тех, кто сталкивается с истощением и потерей слуха одновременно. Как отметили учёные, такое может произойти при дефиците питания. Специалисты указали, что этим людям нужно регулярно наблюдаться у врачей.