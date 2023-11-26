В Канаде отстранили от работы ещё одну легендарную советскую гимнастку

Елена Давыдова завоевала две золотые (в команде и в многоборье) и одну серебряную медали (упражнения на бревне) на Олимпиаде 1980 года в Москве. Также она выиграла золото, серебро и две бронзы на чемпионате мира 1981 года. В 1991 году Давыдова вместе с семьёй переехала в Каналу, с 2005 года она начала сотрудничать с национальной сборной этой страны в качестве тренера. Также Давыдова представляет Канаду в техническом комитете Международной федерации гимнастики.