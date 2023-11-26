В Канаде отстранили от работы ещё одну легендарную советскую гимнастку
Двукратную олимпийскую чемпионку Давыдову отстранили от работы тренером в Канаде
Елена Давыдова. Обложка © www.gymnasticsontario.ca
Федерация спортивной гимнастики Канады (Gymnastics Canada) временно отстранила двукратную советскую олимпийскую чемпионку Елену Давыдову от тренерской деятельности. Об этом сообщат пресс-служба организации.
Давыдова не сможет тренировать учеников до завершения расследования, которое проводит управление комиссара по целостности спорта. О причинах отстранения не говорится.
Елена Давыдова завоевала две золотые (в команде и в многоборье) и одну серебряную медали (упражнения на бревне) на Олимпиаде 1980 года в Москве. Также она выиграла золото, серебро и две бронзы на чемпионате мира 1981 года. В 1991 году Давыдова вместе с семьёй переехала в Каналу, с 2005 года она начала сотрудничать с национальной сборной этой страны в качестве тренера. Также Давыдова представляет Канаду в техническом комитете Международной федерации гимнастики.
А ранее Лайф рассказывал, что Федерация спортивной гимнастики Канады пожизненно запретила тренировать советской гимнастке, двукратной олимпийской чемпионке Эльвире Саади. Кроме того, она не сможет судить на соревнованиях и посещать их, а также разрабатывать материалы для тренировок. Причиной стали обвинения в эмоциональном и психологическом насилии.