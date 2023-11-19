Канада пожизненно запретила тренировать советской олимпийской чемпионке

Федерация спортивной гимнастики Канады вынесла решение о пожизненном отстранении от тренерской деятельности двукратной олимпийской чемпионки Эльвиры Саади. Об этом сообщил адвокат Эмир Краун со ссылкой на заявление организации.

"Эльвире Саади пожизненно запрещено непосредственно тренировать спортсменов, судить и выступать в качестве официального лица, посещать соревнования, разрабатывать материалы для тренировок и соревнований или заниматься волонтёрством", — написал он в соцсети X (экс-Twitter).

Саади живёт в Канаде с 1991 года. В 2020-м тренера обвинили в эмоциональном и психологическом насилии и унижении спортсмена из-за его веса. До завершения расследования она была отстранена от работы.