Канада пожизненно запретила тренировать советской олимпийской чемпионке
Советскую олимпийскую чемпионку Саади пожизненно отстранили от тренерства в Канаде
Советская гимнастка Эльвира Саади, 1973 год. Обложка © ITAR-TASS / Архив / Р. Шамсутдинов
Федерация спортивной гимнастики Канады вынесла решение о пожизненном отстранении от тренерской деятельности двукратной олимпийской чемпионки Эльвиры Саади. Об этом сообщил адвокат Эмир Краун со ссылкой на заявление организации.
"Эльвире Саади пожизненно запрещено непосредственно тренировать спортсменов, судить и выступать в качестве официального лица, посещать соревнования, разрабатывать материалы для тренировок и соревнований или заниматься волонтёрством", — написал он в соцсети X (экс-Twitter).
Саади живёт в Канаде с 1991 года. В 2020-м тренера обвинили в эмоциональном и психологическом насилии и унижении спортсмена из-за его веса. До завершения расследования она была отстранена от работы.
Спустя десять лет дисквалификации Эльвира Саади сможет вернуться к подготовке тренеров — но не спортсменов. Такое послабление объясняется признанием опыта 71-летней наставницы, который может принести пользу спортивной гимнастике страны.
А ранее Лайф писал, что бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отстранён на три года от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях: во время награждения женской сборной Испании, завоевавшей первенство на чемпионате мира, он поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо. Публика расценила его действия как сексуальное насилие, футболистки объявили ему бойкот. ФИФА временно отстранила его от должности президента RFEF, также в отношении него завели уголовное дело. Через некоторое время Рубиалес подал в отставку, назвав поцелуй частью испанской культуры и отметив, что сделал бы то же самое с мужчиной.