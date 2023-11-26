Мать всех матерей: Учёный рассказал о женщине, чьи гены дожили до каждого из нас

Прародительница людей митохондриальная Ева, жившая в Восточной Африке примерно 120 тысяч лет назад, оказалась единственной в своём поколении, чьи гены по женской линии есть у каждого из людей на Земле, но в немного изменённом виде. Об этом в День матери рассказал ведущий научный сотрудник Института общей генетики имени Н.И. Вавилова Российской академии наук, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета Константин Крутовский.

Эксперт подчеркнул, что митохондриальная Ева является самым древним общим предком современных людей. Специалист напомнил, что у человека существует два типа геномов — ядерный и митохондриальный. Второй люди получили от самой первой женщины. Такой геном находится в митохондриях, передающихся потомкам только через яйцеклетку, то есть в данном случае речь идёт о материнском наследовании.

"Митохондрии — внутренние части клетки, небольшие эллипсоидные структуры, окружённые белково-липидной мембраной, которые плавают в цитоплазме. Их ещё называют органеллами. В каждой митохондрии есть собственная небольшая закольцованная гаплоидная двуспиральная ДНК — собственно геном митохондрии размером примерно 16 560 нуклеотидов, что в 181 тысяч раз меньше ядерного генома, который содержит примерно три миллиарда нуклеотидов", — отметил Крутовский в беседе с "Газетой.ru".

По словам профессора, в митохондриальном геноме находится 37 генов, в частности те, что отвечают за энергетический метаболизм. Нарушения в этой совокупности провоцируют возникновение серьёзных наследственных болезней, передающихся по материнской линии.

"У митохондриальной ДНК строго материнское наследование, поэтому те митохондрии, которые сейчас находятся в наших клетках, можно отследить по материнской линии: от матери к бабушке, и к прабабушке, и так далее до самого первого предка — митохондриальной Евы", — добавил эксперт.

Также он указал, что митохондриальная ДНК изменяется, поэтому чем больше временное расстояние между поколениями, тем чаще происходят мутации. Кроме того, Крутовский отметил, что современные люди появились в Африке около 200 тысяч лет назад и стали расселяться через Азию и Европу по всему миру на протяжении последних 70–100 тысяч лет.