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Регион
Опубликовано 26 ноября 2023, 11:06
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Володин поздравил россиянок с Днём матери

Спикер Госдумы Володин призвал чаще говорить матерям добрые слова

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиянок с Днём матери. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Для всех нас мама — самый важный человек в жизни. И помнить об этом нужно всегда. Чаще говорить мамам добрые слова. Заботиться о них, ценить и оберегать", — призвал Володин.

Спикер Госдумы пожелал всем мамам страны здоровья и счастья.

День матери учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС.

Самый родной семейный праздник — День матери
Самый родной семейный праздник — День матери
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ТАСС / Марат Абулхатин

Никита Никонов
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