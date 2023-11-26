Володин поздравил россиянок с Днём матери
Спикер Госдумы Володин призвал чаще говорить матерям добрые слова
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиянок с Днём матери. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
"Для всех нас мама — самый важный человек в жизни. И помнить об этом нужно всегда. Чаще говорить мамам добрые слова. Заботиться о них, ценить и оберегать", — призвал Володин.
Спикер Госдумы пожелал всем мамам страны здоровья и счастья.
День матери учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС.
ТАСС / Марат Абулхатин