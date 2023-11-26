Путин поздравил диктора Шатилову с 85-летием и назвал её легендой телевидения

Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского диктора, ведущую телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову с 85-летием. Глава государства назвал артистку легендой отечественного телевидения.

"Уважаемая Анна Николаевна! Примите тёплые поздравления с юбилейным днём рождения. Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин добавил, что за годы творческого пути Шатилова внесла большой и созидательный вклад в становление и укрепление замечательных традиций национальной дикторской школы, снискала высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей. Российский лидер пожелал народной артистке РСФСР здоровья, успехов и всего наилучшего.

Анна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово. Народная артистка РСФСР работала диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР и телеведущей в программах "Время", "Новости" и "Голубой огонёк".