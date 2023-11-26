Российская ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 26 ноября.

"26 ноября около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.