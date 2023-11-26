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26 ноября, 09:29

Российская ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем

МО РФ: Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 26 ноября.

"26 ноября около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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Четыре безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в Чёрном море

Ранее Лайф писал, что средства ПВО ночью и утром 26 ноября сбили 24 украинских беспилотника над рядом российских регионов. Речь идёт о Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Калужской областях.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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