У берегов Греции затонуло судно с 14 моряками на борту

По его данным, гружённое солью судно Raptor следовало из Египта в Стамбул. Среди членов экипажа были два гражданина Сирии, четыре индийца и восемь египтян. В настоящее время идёт поисково-спасательная операция. К месту направились три катера греческих портовых служб, вертолёт, также задействован фрегат ВМС Греции. В районе катастрофы дует штормовой ветер силой до восьми баллов (из 12) по шкале Бофорта. Как пишет издание "Прото тема", пока удалось спасти только одного моряка. Также уточняется, что судовладельческая компания базируется в Ливане.