У берегов Греции затонуло судно с 14 моряками на борту
АМНА: У греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно с 14 членами экипажа
В Греции возле острова Лесбос затонуло грузовое судно с 14 членами экипажа. Об этом сообщает агентство АМНА.
По его данным, гружённое солью судно Raptor следовало из Египта в Стамбул. Среди членов экипажа были два гражданина Сирии, четыре индийца и восемь египтян. В настоящее время идёт поисково-спасательная операция. К месту направились три катера греческих портовых служб, вертолёт, также задействован фрегат ВМС Греции. В районе катастрофы дует штормовой ветер силой до восьми баллов (из 12) по шкале Бофорта. Как пишет издание "Прото тема", пока удалось спасти только одного моряка. Также уточняется, что судовладельческая компания базируется в Ливане.
Ранее Лайф сообщал, что эстонский паром едва не затонул в Балтийском море. Из-за сильного шторма судно получило серьёзный крен в 15 градусов. На борту в момент происшествия находились 15 человек, всех их, к счастью, удалось спасти.
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