В Киевской области отключили магистральные линии электропередачи

На Украине в Киевской области отключили мощные магистральные линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил руководитель национальной энергетической компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий. По его словам, это произошло в ночь на 26 ноября. Магистральные линии электропередачи питали столицу и города около неё.

"У нас из-за этого были риски, мы могли ввести некоторые ограничения энергопотребления до восстановления, но нам удалось пройти день без отключений", — подчеркнул Кудрицкий в эфире телеканала "Рада".