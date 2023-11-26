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26 ноября, 11:21

В Киевской области отключили магистральные линии электропередачи

"Укрэнерго" сообщило об отключении мощных магистральных ЛЭП в Киевской области

На Украине в Киевской области отключили мощные магистральные линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил руководитель национальной энергетической компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий. По его словам, это произошло в ночь на 26 ноября. Магистральные линии электропередачи питали столицу и города около неё.

"У нас из-за этого были риски, мы могли ввести некоторые ограничения энергопотребления до восстановления, но нам удалось пройти день без отключений", — подчеркнул Кудрицкий в эфире телеканала "Рада".

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А ранее в Минэнерго Украины призвали граждан закупать тепловые генераторы к зиме. По словам министра Германа Галущенко, возможны отключения электричества, поэтому населению стоит готовиться к этим тяжёлым временам.

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Дарья Нарыкова
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