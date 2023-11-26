Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе — с 27 ноября по 3 декабря — выступит на Всемирном русском народном соборе, а также откроет сразу несколько новых медицинских объектов. Планы главы государства прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Планы Путина на предстоящую неделю. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Также в президентском графике — общение с молодыми учёными. Помимо этого, президент пообщается с наблюдательным советом движения детей и молодёжи", — говорится в сообщении.

Кроме того, у российского лидера запланированы и другие мероприятия.