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26 ноября, 11:35

Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Путин на неделе встретится с учёными и откроет несколько медицинских объектов

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе — с 27 ноября по 3 декабря — выступит на Всемирном русском народном соборе, а также откроет сразу несколько новых медицинских объектов. Планы главы государства прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Планы Путина на предстоящую неделю. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Также в президентском графике — общение с молодыми учёными. Помимо этого, президент пообщается с наблюдательным советом движения детей и молодёжи", — говорится в сообщении.

Кроме того, у российского лидера запланированы и другие мероприятия.

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А в пятницу, 24 ноября, Путин обсудил с Совбезом работу российских загранучреждений. Также в ходе совещания была поднята тема взаимоотношений Москвы с соседями на постсоветском пространстве.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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