Шойгу: Единая система ПВО стран – участниц ОДКБ фактически создана

"Фактически она [единая система ПВО] создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение <…> с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно, с Белоруссией. Она, естественно, оснащена, она работает, мы периодически проводим учения, поддерживаем её в боевом состоянии", — сказал Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".