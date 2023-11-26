Шойгу: Единая система ПВО стран – участниц ОДКБ фактически создана
Единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически создана. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что уже имеются двусторонние соглашения с каждым из государств.
Сергей Шойгу заявил, что единая система ПВО стран – участниц ОДКБ фактически создана. Видео © Telegram / Зарубин
"Фактически она [единая система ПВО] создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение <…> с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно, с Белоруссией. Она, естественно, оснащена, она работает, мы периодически проводим учения, поддерживаем её в боевом состоянии", — сказал Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
По его словам, если потребуется, то систему оформят документально.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия направила в Таджикистан два дивизиона систем С-300 в рамках формирования единой системы ПВО стран ОДКБ. По словам главы государства, кабмин должен завершить все процедуры, связанные с развёртыванием системы ПВО в Таджикистане, до конца 2023 года.
ТАСС / Валерий Шарифулин