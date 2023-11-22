Путин: Россия направила в Таджикистан два дивизиона систем С-300
Россия в рамках формирования единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставила в Таджикистан два дивизиона зенитно-ракетных систем С-300. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина.
"Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300 — это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом", — отметил российский лидер.
Глава государства также напомнил, что кабмин до конца года должен завершить все необходимые процедуры, связанные с развёртыванием системы ПВО в Таджикистане.
Напомним, 21 ноября в Кремле прошла основная часть переговоров президента России Владимира Путина с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главными темами стали дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе. Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" и провёл с таджикистанским коллегой неформальный ужин. Утром 22 ноября лидеры продолжили общение за неформальным завтраком.
ТАСС / Юрий Смитюк