Путин: Россия направила в Таджикистан два дивизиона систем С-300

Россия в рамках формирования единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставила в Таджикистан два дивизиона зенитно-ракетных систем С-300. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

"Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300 — это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом", — отметил российский лидер.