Путин и Рахмон продолжили переговоры утром за неформальным завтраком
ТАСС / Михаил Метцель
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон после вчерашних переговоров сегодня утром продолжили общение за неформальным завтраком. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Вечером достаточно поздно завершили своё неформальное общение уже за вечерним обедом. И они продолжили общение также за неформальным завтраком сегодня утром", — рассказал представитель Кремля.
Напомним, основная часть переговоров президента России Владимира Путина с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном состоялась в Кремле накануне, 21 ноября. Главными темами стали дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе. Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" и провёл с таджикистанским коллегой неформальный ужин.