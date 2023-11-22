Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Московские аэропорты рассказали, как готовятся к снегопаду

Свыше 20 иностранных брендов готовятся покорять российский рынок

В Ингушетии ликвидировали бандита, открывшего огонь по силовикам

"Больше так не буду": Певец Шарлот на камеру покаялся за то, что сжёг российский паспорт

В Кемерове сотни людей простились с экс-главой Кузбасса Аманом Тулеевым

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда делает первые попытки встать

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом

Песков заявил, что Россия масштабно отметит 10-летие воссоединения с Крымом

Приговорённый к двум пожизненным срокам ангарский маньяк получил ещё 10 лет

Четыре безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в Чёрном море

Путин и Рахмон продолжили переговоры утром за неформальным завтраком

22 ноября, 09:41

ТАСС / Михаил Метцель

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон после вчерашних переговоров сегодня утром продолжили общение за неформальным завтраком. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вечером достаточно поздно завершили своё неформальное общение уже за вечерним обедом. И они продолжили общение также за неформальным завтраком сегодня утром", — рассказал представитель Кремля.

Путин высоко оценил вклад Рахмона в укрепление связей между Россией и Таджикистаном

Путин высоко оценил вклад Рахмона в укрепление связей между Россией и Таджикистаном

Напомним, основная часть переговоров президента России Владимира Путина с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном состоялась в Кремле накануне, 21 ноября. Главными темами стали дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе. Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" и провёл с таджикистанским коллегой неформальный ужин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!