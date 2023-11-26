Папа римский сообщил, что у него обнаружили воспаление лёгких
Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / EPA / RICCARDO ANTIMIANI
Папа римский Франциск заболел воспалением лёгких, из-за чего не смог произнести воскресную проповедь на площади Святого Петра в Ватикане. Вместо него выступил представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида, автор проповедей 86-летнего понтифика.
"Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца. — Прим. Лайфа), потому что у меня воспаление лёгких", — заявил папа римский верующим в своём обращении.
Как пишет агентство Reuters, во время проповеди Франциск находился в часовне своей резиденции. У него был сильный кашель, также на тыльной стороне его ладони можно было заметить медицинский пластырь.
При этом папа римский всё ещё планирует посетить 1 декабря Дубай, где состоится встреча, посвящённая проблеме изменения климата. Ранее Лайф сообщал, что 86-летний понтифик предложил патриарху Кириллу встретиться в ОАЭ.