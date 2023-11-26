Регион

Уведомления отключены

26 ноября, 12:05

Папа римский сообщил, что у него обнаружили воспаление лёгких

<p>Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / EPA / RICCARDO ANTIMIANI</p>

Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / EPA / RICCARDO ANTIMIANI

Папа римский Франциск заболел воспалением лёгких, из-за чего не смог произнести воскресную проповедь на площади Святого Петра в Ватикане. Вместо него выступил представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида, автор проповедей 86-летнего понтифика.

"Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца. — Прим. Лайфа), потому что у меня воспаление лёгких", — заявил папа римский верующим в своём обращении.

Как пишет агентство Reuters, во время проповеди Франциск находился в часовне своей резиденции. У него был сильный кашель, также на тыльной стороне его ладони можно было заметить медицинский пластырь.

При этом папа римский всё ещё планирует посетить 1 декабря Дубай, где состоится встреча, посвящённая проблеме изменения климата. Ранее Лайф сообщал, что 86-летний понтифик предложил патриарху Кириллу встретиться в ОАЭ.

Папе римскому преподнесли необычный подарок из России

Папе римскому преподнесли необычный подарок из России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Папа римский
  • Ватикан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров