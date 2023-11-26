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26 ноября, 12:42

Домработница усыпила пожилую петербурженку и стащила у неё карты, телефоны и кучу денег

В Петербурге домработница с сообщником ночью ограбили 66-летнюю пенсионерку

В Санкт-Петербурге домработница с сообщником посреди ночи ограбили и усыпили 66-летнюю пенсионерку. Они забрали у женщины 340 тысяч рублей, две банковские карты, а также документы, планшет и два телефона, заявили в региональном главке МВД.

Домработница, которая ограбила пенсионерку в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Домработница, которая ограбила пенсионерку в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

"Хозяйка квартиры рассказала, что 23 ноября вечером к ней в гости пришла её знакомая, которая раньше убирала в квартире, и попросилась переночевать. В 02:00 в спальню к хозяйке вошли её гостья и неизвестный и, угрожая ножом, потребовали деньги. Налётчики заставили женщину выпить таблетки, та заснула", — отметили в ведомстве.

Сообщник домработницы, ограбившей пенсионерку в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Сообщник домработницы, ограбившей пенсионерку в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Полицейские задержали злоумышленников — ими оказались граждане одного из среднеазиатских государств: 51-летняя женщина и 25-летний находящийся в федеральном розыске мужчина. У них забрали украденные документы, вещи и деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге женщина позвала в гости мужчину с сайта знакомств, однако после проведённой вместе ночи ухажёр связал её и унёс вещей на сумму 200 тысяч рублей. Он уже был судим за побег из тюрьмы, кражу и незаконный оборот оружия.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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