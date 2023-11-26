Российские военные нанесли удар по арсеналу с авиабомбами ВСУ

Российские военные за минувшие сутки ликвидировали арсенал с авиационными боевыми припасами ВСУ в Черкасской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что ВС РФ нанесли поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, живой силе и военной технике противника в 128 районах.