Российские военные нанесли удар по арсеналу с авиабомбами ВСУ
МО: ВС РФ поразили арсенал с авиационными боеприпасами ВСУ в Черкасской области
Российские военные за минувшие сутки ликвидировали арсенал с авиационными боевыми припасами ВСУ в Черкасской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Там добавили, что ВС РФ нанесли поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, живой силе и военной технике противника в 128 районах.
А ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили два склада авиационных средств поражения ВСУ. Это произошло на военных аэродромах Долгинцево и в районе Днепропетровска.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ