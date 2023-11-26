Пассажирка сообщила о драке во время турбулентности на рейсе с Камчатки в Москву

Тряска во время рейса Петропавловск-Камчатский – Москва, который попал в зону турбулентности, сплотила не всех пассажиров, некоторые устроили потасовку. Об этом рассказала одна из очевидиц по имени Оксана.

Рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву попал в зону турбулентности. Видео © Telegram / "Масс Медиа Камчатка"

"Когда начало сильно трясти, одна кричала, другой это не понравилось, она её ударила. Потом подошли бортпроводники, успокоили их. Может, кто-то и упал, потому что люди ходили по салону", — отметила она в беседе с телеканалом "360".

Очевидица добавила, что была на рейсе вместе с сыном и впервые ощутила такой страх. Ребёнок, по её словам, до сих пор в шоке. Другая пассажирка, Юлия, которая летела вместе с лежачей бабушкой, подчеркнула, что всё произошло внезапно и выполнить команды бортпроводников было достаточно сложно.

"Это ужасно и очень страшно. Тряски практически не было, но потом резко — воздушная яма и снижение самолёта. И так произошло дважды. Стюардессы кричали, чтобы все легли на пол. При всём желании там нереально было сесть и пристегнуться!" — сказала она.

Юлия призналась, что в этот момент чувствовала лишь обречённость. Она поблагодарила экипаж, подчеркнув, что он сделал всё, что мог.