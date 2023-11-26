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26 ноября, 12:30

Российские военные улучшили положение на важном участке фронта

Минобороны: Российские военные улучшили положение на Южно-Донецком направлении

Российские войска за минувшие сутки отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченко (ДНР) и улучшили положение по переднему краю", — информирует ведомство.

Кроме того, нашим бойцам удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны ВСУ возле села Приютное в Запорожской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.

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Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали арсенал с авиабомбами ВСУ в Черкасской области. Вместе с тем ВС РФ нанесли поражение хранилищам авиационного топлива в Полтавской области, живой силе и военной технике противника в 128 районах.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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