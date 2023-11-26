Российские военные улучшили положение на важном участке фронта

Российские войска за минувшие сутки отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченко (ДНР) и улучшили положение по переднему краю", — информирует ведомство.

Кроме того, нашим бойцам удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны ВСУ возле села Приютное в Запорожской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.