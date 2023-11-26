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26 ноября, 13:35

Пугала и доводила до истерик: В Воронеже молодую мать заподозрили в избиении дочери

В Воронеже против 22-летней девушки завели дело из-за истязаний дочери

В Воронеже 22-летнюю девушку заподозрили в издевательствах над пятилетней дочерью — предварительно, она в течение года избивала, доводила до истерик и пугала девочку. Следователи возбудили против нерадивой матери уголовное дело по статье "Истязание", сообщает портал "Вести Воронеж" со ссылкой на источник.

По данным журналистов, девушка вместе с малышкой жили в доме на улице Большой Стрелецкой в Ленинском районе города. При этом, где сейчас находится девочка, пока не известно. В СК подтвердили, что уголовное дело — в производстве.

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Ранее Лайф писал, что жительница Мурманской области до смерти забила маленького сына. Молодая женщина вышла из себя, когда рано утром малышу потребовалось сменить подгузник.

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Freepik

Никита Осипов
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