Скандальная героиня ТВ-шоу жестоко расправилась с мачехой и её мужем под Новосибирском

Жительница города Болотное Новосибирской области, мать двух дочерей, убила мачеху и её мужа в их доме. Как сообщает kp.ru, это случилось 25 ноября, жертвам было 45 и 43 года.

О подробностях трагедии рассказала младшая сестра убитой. По её словам, женщина часто сидела с наследницами убийцы и помогала ей.

"У [матери дочек] забрали в детский дом. Причиной стали её пьянки и агрессивное поведение. Она должна была встать на путь исправления, чтобы забрать детей. До этого злополучного дня [убийца] четверо суток находилась у моей сестры, можно сказать, даже жила. А потом такое сотворила", — рассказала женщина.

При этом в день трагедии убийца была с неким мужчиной — обоих уже задержали. Ранее злоумышленница уже попадала в поле зрения полиции за то, что ударила человека ножом. О том, что опека отобрала у неё детей, она даже рассказывала на телешоу "За гранью", а когда вернулась домой — устроилась техничкой в школу. Однако там горе-мать не проработала и недели — её уволили из-за прогулов.