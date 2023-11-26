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26 ноября, 15:26

В Ростове-на-Дону монтажник из-за ссоры с коллегой перерезал ему трос

Mash: В Ростове-на-Дону монтажник перерезал страховочный трос коллеге

<p>Чудом выживший Вячеслав С. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/49678" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Чудом выживший Вячеслав С. Обложка © Telegram / Mash

В Ростове-на-Дону монтажник-высотник перерезал страховочный трос коллеги после ссоры. Инцидент произошёл на фасаде многоэтажного здания на улице Космонавтов, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 47-летний Вячеслав С. и его коллега Игорь П. обсуждали профессиональные обязанности друг друга. Вскоре мужчины перешли на личности, и в какой-то момент Игорь с помощью ножниц перерезал трос товарища. В результате монтажник рухнул на землю с пятого этажа. Прохожие, увидев инцидент, тут же вызвали скорую помощь. После прибытия медиков выяснилось, что Вячеслав, несмотря на падение с 15-метровой высоты, остался жив. Пострадавшего уже экстренно прооперировали, сейчас его состояние оценивается как тяжёлое.

В настоящее время в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Наталья Исакова
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