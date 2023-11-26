В Ростове-на-Дону монтажник из-за ссоры с коллегой перерезал ему трос

В Ростове-на-Дону монтажник-высотник перерезал страховочный трос коллеги после ссоры. Инцидент произошёл на фасаде многоэтажного здания на улице Космонавтов, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 47-летний Вячеслав С. и его коллега Игорь П. обсуждали профессиональные обязанности друг друга. Вскоре мужчины перешли на личности, и в какой-то момент Игорь с помощью ножниц перерезал трос товарища. В результате монтажник рухнул на землю с пятого этажа. Прохожие, увидев инцидент, тут же вызвали скорую помощь. После прибытия медиков выяснилось, что Вячеслав, несмотря на падение с 15-метровой высоты, остался жив. Пострадавшего уже экстренно прооперировали, сейчас его состояние оценивается как тяжёлое.

В настоящее время в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.