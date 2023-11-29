День мостов, День буквы Ё, Матвеев день: праздники и приметы 29 ноября Сегодня, 29 ноября 2023 года, в России нет государственных праздников, но можно отметить несколько других. Например, один из них посвящён архитекторам и строителям, связывающим берега, другой — сохранению частицы русского алфавита, которая может исчезнуть. 28 ноября, 21:01 29 ноября отмечается День мостов. Фото © Freepik / lookstudio

День мостов

29 ноября в России отмечается праздник, посвящённый архитектуре, — День мостов. Вот несколько фактов о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 29 ноября;

другое название — Мостодень;

посвящён строителям мостов и всем, причастным к этому.

Кто решил отмечать 29 ноября День мостов и когда появилась такая традиция, уже не известно. Это не мешает её поддерживать, тем более что эта дата посвящена плодам труда большого количества специалистов: архитекторов, проектировщиков, инженеров, сварщиков, крановщиков и так далее. От качества работы этих людей зависит надёжность сооружений, долгий срок службы и эстетичный внешний вид.

Сколько в России мостов — не счесть. В одной только Москве их более 800. Одни соединяют берега, другие проходят над дорогами, третьи созданы для прогулок. Особенно красивы столичные мосты ночью, когда их огни отражаются в воде. Но прежде всего это важные транспортные объекты, зачастую стратегические.

Один из самых известных российских мостов — Крымский. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Предлагаем узнать, какие мосты в России самые длинные. Крымский мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем, — 18,1 км. Южная эстакада Западного скоростного диаметра в Петербурге — 9,37 км. Северная эстакада Западного скоростного диаметра, тоже в Петербурге — 8,8 км. Железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян на границе с Китаем — 7,2 км. Президентский мост в Ульяновске — 5,8 км.

День буквы Ё

Памятник букве Ё в Ульяновске. Фото © ИТАР-ТАСС / Артур Рогов

29 ноября в России отмечается необычный праздник — День буквы Ё, — направленный на её сохранение и защиту. Рассказываем о нём: это праздник международный, неофициальный;

отмечается в России и других странах, где широко используется русский язык;

празднуется ежегодно в фиксированную дату — 29 ноября;

к этому дню обычно приурочены выставки, акции, посвящённые букве Ё.

Причина решения отмечать в России День буквы Ё нерадостная: мы зачастую не замечаем, как забываем ставить две заветные точки, которые отличают её от Е. В результате эта буква, ставшая больше двух веков назад неотъемлемой частью русского алфавита, теряется и однажды может "растаять" в языке.

История буквы Ё началась в 1783 году: (18) 29 ноября состоялось одно из первых заседаний Академии российской словесности. Возглавившая её княгиня Екатерина Дашкова предложила на той встрече заменить обозначение звука [io] одной новой буквой — Ё. Её доводы приняли и утвердили собранием академии. Правда, первое печатное издание с использованием новинки алфавита вышло лишь через 12 лет: это была книга Ивана Дмитриева "Мои безделки" (1795 год). Первым словом, где появилась буква Ё в печати, было "всё". В советской России обязательное употребление буквы Ё в школьной практике было введено в 1942 году.

Необходимость сейчас защищать и сохранять букву Ё возникла из-за того, что как сами россияне, так и некоторые СМИ, издатели "забывают" про неё. Цель посвящённого ей праздника — напомнить, что она является смыслообразующей. Например, как без контекста понять, что имеется в виду под словосочетанием "все поем" без буквы Ё? Ведь вариантов сразу появляется несколько: все поём, всё поём, всё поем.

День "клиент не всегда прав"

29 ноября отмечается День "клиент не всегда прав". Фото © Shutterstock

На 29 ноября приходится День "клиент не всегда прав" (Customer is Wrong Day) — необычный праздник, малоизвестный в России. Рассказываем о нём: это международный день, посвящённый защите от "потребительского терроризма";

появился в США, откуда разошёлся по миру;

отмечается ежегодно 29 ноября, дата не смещается;

в этот день проводятся различные акции, направленные против произвола клиентов.

Каждый из нас слышал фразу "клиент всегда прав" — слоган, ставший основной идеей развития бизнеса по всему миру. Некоторые приписывают её владельцу сети лондонских универмагов Selfridge Гарри Гордону Селфриджу. По другой версии, автором известной фразы является миллионер Маршалл Филд — основатель торговой сети Marshall Field & Company из США.

День "клиент не всегда прав" появился в противовес этой идее из-за такого понятия, как "потребительский терроризм". Оно описывает случаи, когда клиенты начинают злоупотреблять своими правами. Например, однажды сеть британских отелей собрала список из невероятных требований своих клиентов. Так, один из них требовал разбудить его непременно с помощью звуков волынки, другой запросил двухъярусную кровать для своих собак, третий заказал демонстрацию северного сияния в окне.

Широко известно также "Дело о чашке кофе" — случай в Америке, где в 90-х посетительница сети McDonald’s обожгла этим напитком ногу и отсудила у компании 640 тысяч долларов. Подобные случаи и стали поводом для появления Дня "клиент не всегда прав". Отмечают его представители бизнеса, и повода для широкого весёлого празднования нет.

Международный день ягуара

29 ноября отмечается Международный день ягуара. Фото © Shutterstock

29 ноября отмечается Международный день ягуара, который также нельзя в полной мере назвать праздником. Вот несколько фактов о нём: это часть глобальной экологической акции;

учреждён южноамериканскими зоозащитниками;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 29 ноября;

цель — обратить внимание на риск вымирания этого хищника.

Повод для учреждения Международного дня ягуара в 2018 году был печальный: популяция этих прекрасных животных стремительно сокращается. Обитают они только в Северной и Южной Америке, и там люди продолжают "наступать" на ягуаров, выдавливая их из привычных зон обитания. В результате эти кошачьи, самые крупные на своих континентах, гибнут. Хищник уже истреблён на значительной части ареала проживания, занесён в Красную книгу.

Мало кто знает, что чёрные пантеры, образ которых так широко применяется в массовой культуре по всему миру, — это тоже ягуары. Их цвет объясняется всего лишь нетипичной для вида окраской. Большинство же ягуаров пятнистые, причём рисунок на их мехе уникальный, у каждой особи свой, как отпечатки пальцев у человека.

Через Международный день ягуара зоозащитники призывают человечество как можно скорее обратить внимание на сокращение численности этих животных, прекратить охоту на них, ввести повсеместно серьёзное наказание для браконьеров, выделить природные зоны для жизни пятнистых хищников.

Приметы 30 ноября

Матвеев день

В Русской православной церкви 22 августа чествуют апостола Матфея — одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. До встречи со Спасителем он был язычником, занимался сбором налогов и пошлин. Знакомство с Иисусом полностью перевернуло его жизнь: приняв христианство, он раздал имущество бедным и отправился следовать за Учителем. Всё пережитое рядом со Спасителем затем он изложил в своём Евангелии. Долгие годы провёл в странствованиях за проповедями. Был казнён в Эфиопии, где обратил в христианство тысячи человек.

На Руси в эту дату отмечали Матвеев день. Считалось, что, если в это время следить за ветром, можно предсказать, какой будет предстоящая зима. Было принято в этот день отказываться от тяжёлой работы, не начинать новых дел и не делать больших приобретений. Вместо этого можно было устроить дома посиделки с близкими или друзьями, но без излишеств, ведь Рождественский пост уже начался.

Погодные приметы 29 ноября

Ясная погода — к скорому похолоданию.

Ветер облака гонит медленно и низко — к морозам.

Сильный ветер — к суровой зиме.

Тёплый день — жди сырую и тёплую зиму.

Именинники 29 ноября

30 ноября именины может отмечать российский актёр Николай Добрынин. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

29 ноября именины могут отмечать обладатели следующих имён: Василий;

Виктор;

Дмитрий;

Иван;

Макар;

Матвей;

Михаил;

Николай;

Сергей;

Теодор;

Фёдор;

Ян. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев