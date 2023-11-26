Появилось видео жестокого убийства чихуа-хуа одним ударом ноги в Мытищах
SHOT: Убившего чихуа-хуа в Мытищах мужчину разозлило, что собака на него залаяла
Мужчину, который ударом ноги убил чихуа-хуа в подмосковных Мытищах, разозлило, что собака на него лаяла. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, публикуя видео жестокой расправы.
Убийство чихуа-хуа одним ударом ноги в Мытищах. Видео © Telegram / SHOT
Хозяйкой погибшего пса является девушка по имени Алина. Она рассказала, что рано утром гуляла с трёхлетним Элвином, как вдруг навстречу вышёл мужчина из подъезда. Пёс начал тявкать на прохожего, после чего девушка потянула поводок на себя, однако, по её словам, лай настолько сильно разозлил незнакомца, что тот изо всей силы размахнулся и ударил пса ногой. В итоге Элвин умер на месте. Хозяйка отвезла труп питомца ветеринарам — специалисты проведут вскрытие.
Ранее Лайф рассказывал, что Алина написала заявление на агрессивного соседа. Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Сейчас подозреваемого ищут.
Telegram / SHOT