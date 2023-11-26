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26 ноября, 15:07

Угрожал и бегал за детьми: В Москве неадекват с ножом перепугал прохожих возле ТЦ

В Москве задержали 42-летнего мужчину, угрожавшего ножом прохожим напротив ТРЦ

В Москве 42-летний мужчина угрожал ножом прохожим и бегал за детьми напротив одного из торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Телеграм-канал уточняет, что в экстренные службы обратились жители района Марьино. Недалеко от ТРЦ Mari они заметили агрессивного мужчину, который вёл себя неадекватно. Злоумышленника по имени Александр Л. уже задержали. Причём во время обысков в его Mitsubishi Lancer нашли пистолет. Что сподвигло буйного москвича на такое поведение, выясняют правоохранители.

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Ранее Лайф писал, что неизвестный домогался семиклассницы на концерте в одном из столичных ТРЦ. Мужчина силой прижал школьницу к металлическому ограждению и залез под юбку.

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Никита Осипов
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