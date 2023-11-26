Россиянам объяснили, как запрет на вывоз твёрдой пшеницы скажется на ценах

В России на полгода запрещают экспорт твёрдой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон. Цены на эти важные продукты питания пока растут в рамках инфляции. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, чем поможет новая мера. По его словам, ограничения позволят избежать повышения цен и дефицита продукции на внутреннем рынке.

"Главная причина — поддержать уровень потребительских цен на те продукты, которые мы с вами ежедневно практически употребляем. В первую очередь хлебобулочные изделия и макароны. <...> Для нас крайне важно, чтобы уровень цен внутри страны сохранялся на тех позициях, которые были в начале и середине этого года", — подчеркнул эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

В качестве примера Сафонов привёл ситуацию с топливом, отметив, что экспортные цены на горючее намного выше, чем внутри страны. Поэтому производителям выгоднее продавать его за рубеж. Аналогичная история с пшеницей. Ведь это создаёт искусственный дефицит в стране и ведёт к повышению цен, заключил профессор.