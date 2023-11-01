Минсельхоз предложил на полгода ввести запрет на вывоз твёрдой пшеницы из России

Минсельхоз России предлагает на полгода — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года — ввести запрет на вывоз твёрдой пшеницы из страны. Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный ведомством, размещён на портале правовых актов.

"Установить с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. включительно временный запрет на вывоз пшеницы твёрдой (коды 1001 11 и 1001 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) из РФ", — гласит документ.

Согласно проекту постановления, запрет не будет распространяться на поставки в Белоруссию в рамках Союзного государства. Исключения касаются и международной гуманитарной помощи иностранным государствам, поставок в рамках международных межправительственных соглашений, международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, а также на перемещение этой пшеницы между частями территории РФ через другие страны.