В Кремле высказались об идее Минсельхоза ограничить вывоз мяса птицы

Цены на мясо птицы в России являются темой Министерства сельского хозяйства, ведомство чётко выполняет свои функции в соответствии с поручениями президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предложении Минсельхоза ограничить экспорт такой продукции.

"Это тема Минсельхоза, это его прерогатива... Путин говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка, кроме того, там должны быть меры по регулированию селекционного потенциала и так далее. Поэтому здесь Минсельхоз чётко выполняет свои функции", — сказал он.