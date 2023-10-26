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26 октября, 09:27

В Кремле высказались об идее Минсельхоза ограничить вывоз мяса птицы

Песков переадресовал Минсельхозу вопрос о ценах на мясо птицы в России

Цены на мясо птицы в России являются темой Министерства сельского хозяйства, ведомство чётко выполняет свои функции в соответствии с поручениями президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предложении Минсельхоза ограничить экспорт такой продукции.

"Это тема Минсельхоза, это его прерогатива... Путин говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка, кроме того, там должны быть меры по регулированию селекционного потенциала и так далее. Поэтому здесь Минсельхоз чётко выполняет свои функции", — сказал он.

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Напомним, вчера в ходе заседания правительства по видеосвязи Владимир Путин задал министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву вопрос о подорожании мяса птицы в России. Уже сегодня Минсельхоз предложил на шесть месяцев запретить вывоз из страны отдельных видов этой продукции.

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Shutterstock

Александр Юнашев
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