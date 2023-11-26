Россияне стали реже заказывать стриптиз-шоу на новогодние корпоративы
Российские компании стали реже заказывать эротические шоу на новогодние корпоративы. Об этом поведал стриптизёр из Екатеринбурга, выступающий под псевдонимом OLEGAS.
"Раньше заказов было больше. Сейчас на корпоративы танцоров заказывают реже, потому что люди стали сильнее экономить", — поделился он с РИА "ФедералПресс".
Также танцор добавил, что количество заказов, как правило, зависит от раскрученности шоу. Кроме того, в этом деле помогает и развитие персональных аккаунтов стриптизёров в соцсетях. При этом OLEGAS отметил, что эротическое шоу всё же, как правило, россияне заказывают не на Новый год, а на дни рождения или девичники.
Ранее Лайф писал, что новосибирские стриптизёрши устроили мордобой в баре. Причиной ссоры стал клиент, который хотел заплатить только одной девушке.
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