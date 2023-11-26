Россияне стали реже заказывать стриптиз-шоу на новогодние корпоративы

"Раньше заказов было больше. Сейчас на корпоративы танцоров заказывают реже, потому что люди стали сильнее экономить", — поделился он с РИА "ФедералПресс".

Также танцор добавил, что количество заказов, как правило, зависит от раскрученности шоу. Кроме того, в этом деле помогает и развитие персональных аккаунтов стриптизёров в соцсетях. При этом OLEGAS отметил, что эротическое шоу всё же, как правило, россияне заказывают не на Новый год, а на дни рождения или девичники.