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26 ноября, 19:20

Много значишь: Губернатор Мурманской области произнёс маме главные слова в честь праздника

Губернатор Мурманской области Чибис трогательно поздравил маму с Днём матери

<p>Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравляет маму с Днём матери. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/andrey_chibis" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Губернатор Чибис</a></p>

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравляет маму с Днём матери. Обложка © t.me / Губернатор Чибис

В любом возрасте мы остаёмся детьми для наших мам. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он заметил, что, даже будучи родителями, мы отчитываемся перед мамами за суп и шапку.

"Добрых слов к маме много не бывает. Позвоните сегодня и скажите, как любите её", — написал он.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравляет маму с Днём матери. Видео © t.me / Губернатор Чибис

Он также сопроводил пост видео, в котором звонит маме и трогательно поздравляет с Днём матери. Мама по телефону поблагодарила сына за букет к празднику и призналась, что растрогалась до слёз.

"Значит, что-то я в этой жизни значу", — резюмировала мама губернатора, на что тот ответил: "Много что значишь".

Боец СВО устроил трогательный сюрприз маме на День матери

Боец СВО устроил трогательный сюрприз маме на День матери

Ранее активисты "Движения первых" поддержали Всероссийскую акцию "Завтрак для мамы". Для этого школьникам и студентам нужно было сфотографировать приготовленное блюдо и выложить фото в соцсети, добавив хештег #ЗавтракМамыПервых. Также ребята тепло поздравили близких, записав видеообращения для бабушек и мам.

Анатолий Симоненко
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