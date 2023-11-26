Много значишь: Губернатор Мурманской области произнёс маме главные слова в честь праздника
Губернатор Мурманской области Чибис трогательно поздравил маму с Днём матери
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравляет маму с Днём матери. Обложка © t.me / Губернатор Чибис
В любом возрасте мы остаёмся детьми для наших мам. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он заметил, что, даже будучи родителями, мы отчитываемся перед мамами за суп и шапку.
"Добрых слов к маме много не бывает. Позвоните сегодня и скажите, как любите её", — написал он.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравляет маму с Днём матери. Видео © t.me / Губернатор Чибис
Он также сопроводил пост видео, в котором звонит маме и трогательно поздравляет с Днём матери. Мама по телефону поблагодарила сына за букет к празднику и призналась, что растрогалась до слёз.
"Значит, что-то я в этой жизни значу", — резюмировала мама губернатора, на что тот ответил: "Много что значишь".
Ранее активисты "Движения первых" поддержали Всероссийскую акцию "Завтрак для мамы". Для этого школьникам и студентам нужно было сфотографировать приготовленное блюдо и выложить фото в соцсети, добавив хештег #ЗавтракМамыПервых. Также ребята тепло поздравили близких, записав видеообращения для бабушек и мам.