Сотни школьников порадовали мам и бабушек изысканными завтраками в рамках акции "Первых"
"Движение первых" в честь Дня матери провело акцию "Завтрак для мамы"
Сотни активистов "Движения первых" приняли участие во Всероссийской акции "Завтрак для мамы", приуроченной ко Дню матери. В рамках мероприятия школьникам и студентам из разных уголков нашей страны необходимо было сфотографировать приготовленное блюдо и разместить фотографии в соцсетях с хештегом #ЗавтракМамыПервых. Кроме того, ребята подготовили тёплые пожелания своим близким, записали бабушкам и мамам видеоролики с поздравлениями.
Активистка "Первых" из Волгоградской области вместе с папой приготовила блины с карамелизированной грушей. Видео © Пресс-служба РДДМ "Движение Первые"
"Акция "Первых" ко Дню матери стала прекрасной возможностью для наших участников поделиться своей любовью к самому близкому в жизни человеку в необычном формате. По-настоящему радует, что "Завтрак для мамы" откликнулся в сердцах ребят в масштабах всей страны", — отметил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.
Ребята из разных регионов порадовали мам и бабушек разнообразием блюд. Например, активистка "Первых" из Волгоградской области Саша Бугаева вместе с папой приготовила блины с карамелизированной грушей, творожным сыром и мёдом. А в Крыму мам радовали бутербродами с лососем и авокадо, японским пирожным моти, а также панкейками. В Смоленской области ребята поздравили мам и бабушек пиццей, сырниками и пирогом с фруктами, на Камчатке — тортами, омлетами и сладкими роллами.
День матери, напомним, был учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Пресс-служба РДДМ "Движение Первые"