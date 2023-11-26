Сотни школьников порадовали мам и бабушек изысканными завтраками в рамках акции "Первых"

Сотни активистов "Движения первых" приняли участие во Всероссийской акции "Завтрак для мамы", приуроченной ко Дню матери. В рамках мероприятия школьникам и студентам из разных уголков нашей страны необходимо было сфотографировать приготовленное блюдо и разместить фотографии в соцсетях с хештегом #ЗавтракМамыПервых. Кроме того, ребята подготовили тёплые пожелания своим близким, записали бабушкам и мамам видеоролики с поздравлениями.

Активистка "Первых" из Волгоградской области вместе с папой приготовила блины с карамелизированной грушей. Видео © Пресс-служба РДДМ "Движение Первые"

"Акция "Первых" ко Дню матери стала прекрасной возможностью для наших участников поделиться своей любовью к самому близкому в жизни человеку в необычном формате. По-настоящему радует, что "Завтрак для мамы" откликнулся в сердцах ребят в масштабах всей страны", — отметил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.