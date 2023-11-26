Боец СВО устроил трогательный сюрприз маме на День матери

Участники специальной военной операции (СВО) активно поздравляют своих мам с Днём матери, который отмечается в России 26 ноября. Один из них — боец из Калининградской области — ненадолго вернулся на родину, чтобы лично вручить маме букет белых роз.

В Калининградской области участник СВО подарил маме белые розы в честь праздника. Видео © Telegram / #МЫВМЕСТЕ

"Моя мама на самом деле очень сильный человек, который постоянно меня поддерживает. Даже находясь далеко, чувствуешь такую большую поддержку", — признался боец в видео, которое опубликовал телеграм-канал #МЫВМЕСТЕ.

Женщина была безумно счастлива встрече и, пользуясь случаем, поговорила с сыном о самом сокровенном за кружкой горячего чая с домашними сладостями.