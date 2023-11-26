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26 ноября, 15:17

Боец СВО устроил трогательный сюрприз маме на День матери

В Калининградской области участник СВО подарил маме белые розы в честь праздника

Участники специальной военной операции (СВО) активно поздравляют своих мам с Днём матери, который отмечается в России 26 ноября. Один из них — боец из Калининградской области — ненадолго вернулся на родину, чтобы лично вручить маме букет белых роз.

В Калининградской области участник СВО подарил маме белые розы в честь праздника. Видео © Telegram / #МЫВМЕСТЕ

"Моя мама на самом деле очень сильный человек, который постоянно меня поддерживает. Даже находясь далеко, чувствуешь такую большую поддержку", — признался боец в видео, которое опубликовал телеграм-канал #МЫВМЕСТЕ.

Женщина была безумно счастлива встрече и, пользуясь случаем, поговорила с сыном о самом сокровенном за кружкой горячего чая с домашними сладостями.

"Я очень тебя люблю. Надеюсь на победу. От имени всех матерей говорю, что все ждут своих сыновей, дочерей, кто-то — своих мужей. Это очень трудно. Очень трудно и больно", — добавила женщина со слезами, подчеркнув, что гордится сыном.

"Мы победим!": Боец "Пятнашки" с передовой записал поздравление любимой маме

"Мы победим!": Боец "Пятнашки" с передовой записал поздравление любимой маме

День матери был учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Обложка ©

Telegram / #МЫВМЕСТЕ

Никита Осипов
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