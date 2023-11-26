Боец СВО устроил трогательный сюрприз маме на День матери
В Калининградской области участник СВО подарил маме белые розы в честь праздника
Участники специальной военной операции (СВО) активно поздравляют своих мам с Днём матери, который отмечается в России 26 ноября. Один из них — боец из Калининградской области — ненадолго вернулся на родину, чтобы лично вручить маме букет белых роз.
В Калининградской области участник СВО подарил маме белые розы в честь праздника. Видео © Telegram / #МЫВМЕСТЕ
"Моя мама на самом деле очень сильный человек, который постоянно меня поддерживает. Даже находясь далеко, чувствуешь такую большую поддержку", — признался боец в видео, которое опубликовал телеграм-канал #МЫВМЕСТЕ.
Женщина была безумно счастлива встрече и, пользуясь случаем, поговорила с сыном о самом сокровенном за кружкой горячего чая с домашними сладостями.
"Я очень тебя люблю. Надеюсь на победу. От имени всех матерей говорю, что все ждут своих сыновей, дочерей, кто-то — своих мужей. Это очень трудно. Очень трудно и больно", — добавила женщина со слезами, подчеркнув, что гордится сыном.
День матери был учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Telegram / #МЫВМЕСТЕ