Боец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным Атлас поздравил любимую маму с Днём матери. В видеообращении, которое было записано с передовой, он пообещал вернуться домой с победой.

Атлас из "Пятнашки" с передовой записал поздравление любимой маме. Видео © Telegram / ZАЩИТНИКИ

"Мама, я тебя люблю, скучаю очень сильно, всё будет хорошо — мы победим! Раньше ты меня защищала, а теперь я тебя", — сказал Атлас в видеообращении.