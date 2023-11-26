Боец "Пятнашки" с передовой записал поздравление любимой маме
Боец бригады "Пятнашка" с передовой записал поздравление матери
Боец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным Атлас поздравил любимую маму с Днём матери. В видеообращении, которое было записано с передовой, он пообещал вернуться домой с победой.
Атлас из "Пятнашки" с передовой записал поздравление любимой маме. Видео © Telegram / ZАЩИТНИКИ
"Мама, я тебя люблю, скучаю очень сильно, всё будет хорошо — мы победим! Раньше ты меня защищала, а теперь я тебя", — сказал Атлас в видеообращении.
Напомним, что легендарная бригада "Пятнашка" была сформирована в ДНР ещё в 2014 году, она получила своё название по количеству бойцов, которые стали первыми добровольцами. Сейчас в батальоне служат люди самых разных национальностей: русские, осетины, казахи, дагестанцы, ингуши — все они принимают активное участие в спецоперации.
День матери, как уже рассказывал Лайф, был учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Кадр из видео Telegram / ZАЩИТНИКИ