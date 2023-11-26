ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 ноября 2023, 12:56
4127

Боец "Пятнашки" с передовой записал поздравление любимой маме

Боец бригады "Пятнашка" с передовой записал поздравление матери

Боец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным Атлас поздравил любимую маму с Днём матери. В видеообращении, которое было записано с передовой, он пообещал вернуться домой с победой.

Атлас из "Пятнашки" с передовой записал поздравление любимой маме. Видео © Telegram / ZАЩИТНИКИ

"Мама, я тебя люблю, скучаю очень сильно, всё будет хорошо мы победим! Раньше ты меня защищала, а теперь я тебя", — сказал Атлас в видеообращении.

Напомним, что легендарная бригада "Пятнашка" была сформирована в ДНР ещё в 2014 году, она получила своё название по количеству бойцов, которые стали первыми добровольцами. Сейчас в батальоне служат люди самых разных национальностей: русские, осетины, казахи, дагестанцы, ингуши — все они принимают активное участие в спецоперации.

Путин: "Матери России" проводят большую и востребованную работу
Путин: "Матери России" проводят большую и востребованную работу

День матери, как уже рассказывал Лайф, был учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

BannerImage

Кадр из видео Telegram / ZАЩИТНИКИ

Наталья Исакова
  • Новости
  • Праздники
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar