Матвиенко назвала поддержку материнства одной из приоритетных задач в России

В России необходимо улучшать демографическую ситуацию, повышать рождаемость и поддерживать материнство. Именно от этих ключевых задач зависит развитие страны. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя российских женщин с Днём матери.

"Улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, помощь семьям являются ключевыми государственными задачами. От их решения во многом зависит дальнейшее развитие и процветание России", — подчеркнула Матвиенко в телеграм-канале Совфеда.

По словам Матвиенко, важно сохранить семейные ценности и вернуться к идеалам крепкой семьи. Председатель Совфеда добавила, что День матери — ещё один "замечательный повод сказать добрые слова самому родному человеку". Ведь только мама любит детей всем сердцем, радуется их успехам и прощает ошибки, а её любовь защищает, согревает, оберегает и учит преодолевать любые трудности.