Регион

Уведомления отключены

26 ноября, 08:21

Матвиенко назвала поддержку материнства одной из приоритетных задач в России

В России необходимо улучшать демографическую ситуацию, повышать рождаемость и поддерживать материнство. Именно от этих ключевых задач зависит развитие страны. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя российских женщин с Днём матери.

"Улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, помощь семьям являются ключевыми государственными задачами. От их решения во многом зависит дальнейшее развитие и процветание России", — подчеркнула Матвиенко в телеграм-канале Совфеда.

По словам Матвиенко, важно сохранить семейные ценности и вернуться к идеалам крепкой семьи. Председатель Совфеда добавила, что День матери — ещё один "замечательный повод сказать добрые слова самому родному человеку". Ведь только мама любит детей всем сердцем, радуется их успехам и прощает ошибки, а её любовь защищает, согревает, оберегает и учит преодолевать любые трудности.

Самый родной семейный праздник — День матери

Самый родной семейный праздник — День матери

День матери учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также мимо Дня матери не могли пройти и сотрудники МЧС. Пресс-служба ведомства опубликовала трогательное видео с поздравлениями и пожелала женщинам душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения и счастья.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Валентина Матвиенко
  • Праздники
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров