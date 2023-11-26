Открытое горение на Челябинском тракторном заводе ликвидировано
Кадр с места тушения пожара на Челябинском тракторном заводе. Обложка © Telegram / МЧС России
Открытое горение трансформатора на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Кадры с места тушения пожара на Челябинском тракторном заводе. Видео © Telegram / МЧС России
"Открытое горение ликвидировано", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона продолжают тушить возгорание на трансформаторной подстанции, которая расположена на предприятии. Горел масляный трансформатор на площади 40 квадратных метров. В тушении задействовали 20 пожарных и шесть единиц техники.
Напомним, о сильном пожаре на Челябинском тракторном заводе стало известно вечером в воскресенье, 26 ноября. Местные жители сообщали в соцсетях, что перед возгоранием слышали взрыв. Данных о пострадавших не поступало.