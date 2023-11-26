Открытое горение на Челябинском тракторном заводе ликвидировано

Открытое горение трансформатора на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Кадры с места тушения пожара на Челябинском тракторном заводе. Видео © Telegram / МЧС России

"Открытое горение ликвидировано", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона продолжают тушить возгорание на трансформаторной подстанции, которая расположена на предприятии. Горел масляный трансформатор на площади 40 квадратных метров. В тушении задействовали 20 пожарных и шесть единиц техники.