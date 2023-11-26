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26 ноября, 18:42

Открытое горение на Челябинском тракторном заводе ликвидировано

<p>Кадр с места тушения пожара<a href="https://ren.tv/news/v-rossii/1138776-kadry-s-mesta-tusheniia-pozhara-v-angare-riadom-s-neftebazoi-v-peterburge?ysclid=lpftp1e0y3783788748" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>на Челябинском тракторном заводе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/13605" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Кадр с места тушения пожара на Челябинском тракторном заводе. Обложка © Telegram / МЧС России

Открытое горение трансформатора на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Кадры с места тушения пожара на Челябинском тракторном заводе. Видео © Telegram / МЧС России

"Открытое горение ликвидировано", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона продолжают тушить возгорание на трансформаторной подстанции, которая расположена на предприятии. Горел масляный трансформатор на площади 40 квадратных метров. В тушении задействовали 20 пожарных и шесть единиц техники.

Напомним, о сильном пожаре на Челябинском тракторном заводе стало известно вечером в воскресенье, 26 ноября. Местные жители сообщали в соцсетях, что перед возгоранием слышали взрыв. Данных о пострадавших не поступало.

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Наталья Исакова
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